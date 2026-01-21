Фото: пресслужба поліції

Перед судом постане водій маршрутного таксі, якого обвинувачують у спричиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди на території Здолбунівського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Досудове розслідування у справі завершено, а обвинувальний акт уже скеровано до суду. За процесуального керівництва прокуратури 53-річному жителю Рівного офіційно повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.

Трагедія сталася 7 вересня 2025 року близько 17:30 у селі Дермань Перша. За даними слідства, водій маршрутки "Mercedes-Benz", яка курсувала за маршрутом "Рівне – Дермань", виїхав на зустрічну смугу руху. Там відбулося лобове зіткнення з мотоциклом "Lifan", за кермом якого перебував 20-річний мешканець села Буща. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років.

