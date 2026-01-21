18:24  21 січня
21 січня 2026, 17:32

Об’їзд ями закінчився трагедією: на Рівненщині водію загрожує до 8 років

21 січня 2026, 17:32
Фото: пресслужба поліції
Перед судом постане водій маршрутного таксі, якого обвинувачують у спричиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди на території Здолбунівського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Досудове розслідування у справі завершено, а обвинувальний акт уже скеровано до суду. За процесуального керівництва прокуратури 53-річному жителю Рівного офіційно повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.

Трагедія сталася 7 вересня 2025 року близько 17:30 у селі Дермань Перша. За даними слідства, водій маршрутки "Mercedes-Benz", яка курсувала за маршрутом "Рівне – Дермань", виїхав на зустрічну смугу руху. Там відбулося лобове зіткнення з мотоциклом "Lifan", за кермом якого перебував 20-річний мешканець села Буща. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років.

Нагадаємо, на Хмельниччині суд розглядав справу про ДТП, у якій внаслідок зіткнення автобуса SETRA та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter загинули десятеро людей. Ще шестеро людей отримали травми.

16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
07 серпня 2025
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
