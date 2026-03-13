Фото: ДСНС

Увечері 12 березня у Покровському районі Кривого Рогу двоє людей опинилися у пастці на замерзлій водоймі. Подія сталася поблизу вулиці Захисників Азовсталі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Один чоловік провалився під лід за 30 метрів від берега. Інший намагався йому допомогти, але сильно змерз на кризі й не міг самостійно рухатися.

Надзвичайники дістали обох чоловіків і доправили їх до берега. Постраждалих передали медикам "швидкої" для огляду та надання меддопомоги.

Нагадаємо, 12 березня шестеро дітей провалилися під кригу на водоймі в Харкові. Двоє із них загинули.