10:29  13 березня
На Полтавщині автівка перекинулась на дах: водій загинув
09:04  13 березня
На Львівщині через підпал сухої трави повністю згорів будинок
00:50  13 березня
Інфляція в Україні прискорилась: що стало дорожче, а що подешевшало
UA | RU
UA | RU
13 березня 2026, 09:56

На Дніпропетровщині з крижаної води витягли чоловіка та його рятівника

13 березня 2026, 09:56
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Увечері 12 березня у Покровському районі Кривого Рогу двоє людей опинилися у пастці на замерзлій водоймі. Подія сталася поблизу вулиці Захисників Азовсталі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Один чоловік провалився під лід за 30 метрів від берега. Інший намагався йому допомогти, але сильно змерз на кризі й не міг самостійно рухатися.

Надзвичайники дістали обох чоловіків і доправили їх до берега. Постраждалих передали медикам "швидкої" для огляду та надання меддопомоги.

Нагадаємо, 12 березня шестеро дітей провалилися під кригу на водоймі в Харкові. Двоє із них загинули.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область події Кривий Ріг рятувальники крига порятунок
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
У Луцьку зафіксували температурний рекорд
13 березня 2026, 11:30
Підтримка ЗСУ: ГО "Захист держави" та профспілки Полтавщини об'єднали зусилля
13 березня 2026, 11:25
Ворог атакував енергетику: є знеструмлення в шести областях
13 березня 2026, 11:09
Підробляли документи, щоб рубати здорові дерева: на Житомирщині оголосили підозру посадовцям лісгоспу
13 березня 2026, 10:57
На Дніпропетровщині стався вибух у п’ятиповерхівці: є постраждалі
13 березня 2026, 10:48
У Києві двох блогерів притягнули до відповідальності за відео в поліцейській формі
13 березня 2026, 10:36
На Полтавщині автівка перекинулась на дах: водій загинув
13 березня 2026, 10:29
Українські війська просунулися на заході Запорізької області – ISW
13 березня 2026, 10:24
Росіяни вдарили по транспортній інфраструктурі у Миколаєві
13 березня 2026, 10:06
На Вінниччині пройшла відкрита розмова щодо ролі жінки в державі
13 березня 2026, 10:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »