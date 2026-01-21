Фото: пресс-служба полиции

Перед судом предстанет водитель маршрутного такси, которого обвиняют в причинении смертельного дорожно-транспортного происшествия на территории Здолбуновского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Досудебное расследование по делу завершено, а обвинительный акт уже направлен в суд. Под процессуальным руководством прокуратуры 53-летнему жителю Ровно официально сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека.

Трагедия произошла 7 сентября 2025 года около 17:30 в селе Дермань Первая. По данным следствия, водитель маршрутки "Mercedes-Benz", которая курсировала по маршруту "Ровно – Дермань", выехал на встречную полосу движения. Там произошло лобовое столкновение с мотоциклом "Lifan", за рулем которого находился 20-летний житель села Буща. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

