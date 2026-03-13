10:29  13 березня
13 березня 2026, 10:00

На Вінниччині пройшла відкрита розмова щодо ролі жінки в державі

13 березня 2026, 10:00
ГО "Захист держави"
Ще з 2014 року, коли розпочалася російська агресія, а після 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення, роль жінки в державі, родині та професійному житті змінилася ще більш відчутно. На Вінниччині жінки зустрілись, щоб обговорти виклики та власний досвід

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Відкритий діалог про права жінок, їхні можливості та роль у сучасному суспільстві відбувся у заміському комплексі "Батерфляй" за ініціативи Вінницького обласного осередку ГО "Захист держави".

Учасницями зустрічі стали активні та впливові жінки. Зокрма, це волонтерки, активістки, представниці різних сфер діяльності. Під час діалогу обговорили суспільні зміни, які сьогодні відбуваються.

"Українське суспільство поступово переходить від сприйняття жінки як "об’єкта" — який оцінюють за зовнішністю чи роллю в побуті — до жінки як повноцінного суб’єкта суспільних процесів: лідерки, професіоналки, захисниці та партнерки", - кажуть активісти.

Сьогодні гендерний розрив в оплаті праці становить близько 18%. При цьому 20 років тому це було 37%. Присутність жінок на керівних посадах поступопо стає нормою. Зокрема, тисячі жінок сьогодні служать у ЗСУ, обіймають бойові посади та беруть участь у прийнятті важливих рішень.

"Сьогодні проблема вже не у формальній забороні прав. Набагато складніше подолати глибинні соціальні установки та стереотипи, які створюють ілюзію рівності, але продовжують впливати на можливості жінок. Саме тому відкриті діалоги, подібні до цього, є надзвичайно важливими. Вони створюють простір для чесної розмови, взаємної підтримки та пошуку нових рішень для розвитку справді рівного суспільства", - кажуть в ГО "Захист Держави".

Нагадаємо, раніше фахівці ГО "Захист Держави" надали покрокову інструкцію щодо отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, зокрема перелік необхідних документів, порядок складання заяви та інші деталі.

