На Рівненщині горіла вантажівка з селітрою: пожежу швидко ліквідували

Фото: ДСНС Рівненщини

Сьогодні, 21 січня, на автодорозі М-06 "Київ-Чоп" поблизу села Зелений Гай у Дубенському районі Рівненської області загорівся вантажний автомобіль

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Зазначається, що вогнем було повністю охоплено кабіну вантажівки марки MAN, яка перевозила 24 тонни азотної селітри.

Завдяки професійним та оперативним діям вогнеборців вдалося локалізувати осередок загоряння та не допустити поширення полум’я на причіп із вантажем.

Локалізація пожежі відбулася о 10:19, а о 10:33 її повністю ліквідували.

Фахівці з радіаційного, хімічного та біологічного захисту провели моніторинг забруднення навколишнього середовища. Результати вимірювань показали, що небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози для населення немає.

Управління ДСНС наголошує, що завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти потенційно серйозній хімічній небезпеці та забезпечити безпеку людей і довкілля.

Нагадаємо, на Полтавщині авто вилетіло в кювет та перекинулось. Внаслідок аварії водій отримав травми, від яких загинув на місці. Правоохоронці розпочали з'ясовувати обставини аварії.