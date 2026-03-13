На Одещині ворожі БпЛА атакували порт: постраждав продуктовий склад

Фото: Одеська ОВА

Ввечері 12 березня російські безпілотники завдали удару по портовій інфраструктурі Одещини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту, виникло займання, яке оперативно ліквідували рятувальники.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, на початку березня російські війська поцілили в цивільне судно в Чорному морі. Інаслідок атаки поранено кількох членів екіпажу. Судно перевозило кукурудзу.