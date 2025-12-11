Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Близько 09:40 виникло займання в меблевому цеху. Вогонь охопив крівлю та котельню цеху на площі близько 50 м².

Рятувальники ліквідували пожежу.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, на Харківщині внаслідок пожежі загинули три людини. Причина виникнення пожежі встановлюється.