11:35  11 грудня
Відомий український співак став жертвою шахраїв
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
11 грудня 2025, 14:36

На Прикарпатті ліквідували пожежу в меблевому цеху

11 грудня 2025, 14:36
Фото: ДСНС
Пожежа сталася вранці 11 грудня в селищі Перегінське Калуського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Близько 09:40 виникло займання в меблевому цеху. Вогонь охопив крівлю та котельню цеху на площі близько 50 м².

Рятувальники ліквідували пожежу.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, на Харківщині внаслідок пожежі загинули три людини. Причина виникнення пожежі встановлюється.

