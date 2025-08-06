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06 серпня 2025, 10:57

Нелегал із Росії понад 10 років жив на Рівненщині — тепер його примусово видворять

06 серпня 2025, 10:57
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Фото: Національна поліція
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Учора, 5 серпня, правоохоронці міграційної поліції спільно з працівниками міграційної служби затримали 42-річного громадянина Росії, який незаконно перебував на території Рівненської області

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік приїхав сюди ще у 2012 році по справах, але залишився жити з порушенням закону. Він зустрів тут кохану і оселився в Рівненському районі.

У 2022 році на нього склали адмінпротокол за порушення міграційних правил і ухвалили рішення про примусове повернення до Росії. Але він відмовився виїжджати, тому поліція знову взялася за справу.

Після оформлення всіх документів чоловіка примусово видворять із України назад до Росії.

Нагадаємо, у Дніпрі засудили жителя Донеччини, який передавав росіянам дані про ЗСУ. Як виявилось, чоловік робив це свідомо, маючи проросійські погляди. У переписці з росіянином він казав, що чекає на окупантів "всією душею".

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Рівненська область нелегал Росія міграційна служба порушення закон
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