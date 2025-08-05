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05 серпня 2025, 12:00

У Рівненському районі внаслідок наїзду потяга загинула пенсіонерка

05 серпня 2025, 12:00
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Фото: поліція Рівненщини
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У селі Бадівка під колесами пасажирського потяга загинула жінка

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Подія трапилася 4 серпня близько 12:00 у селі Бадівка, що належить до Острозької міської територіальної громади.

За попередньою інформацією, 51-річний машиніст потяга, що курсував за маршрутом Краматорськ–Івано-Франківськ, застосував екстрене гальмування, але не встиг уникнути наїзду на жінку. Потерпілою виявилася 67-річна місцева жителька, яка переходила залізничні колії у невстановленому для цього місці. Внаслідок інциденту вона отримала смертельні травми.

Правоохоронці проводять розслідування інциденту

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки на залізничному транспорті. Слідчі встановлюють усі обставини трагедії, зокрема чи було дотримано всі необхідні заходи безпеки з боку машиніста та інших учасників руху.

Раніше повідомлялося, поблизу вулиці Свіштовської у Кременчуці сталася смертельна аварія за участю тепловоза. 85-річний чоловік отримав травми під час наїзду і помер у лікарні.

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