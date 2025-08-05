У Рівненському районі внаслідок наїзду потяга загинула пенсіонерка
У селі Бадівка під колесами пасажирського потяга загинула жінка
Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.
Подія трапилася 4 серпня близько 12:00 у селі Бадівка, що належить до Острозької міської територіальної громади.
За попередньою інформацією, 51-річний машиніст потяга, що курсував за маршрутом Краматорськ–Івано-Франківськ, застосував екстрене гальмування, але не встиг уникнути наїзду на жінку. Потерпілою виявилася 67-річна місцева жителька, яка переходила залізничні колії у невстановленому для цього місці. Внаслідок інциденту вона отримала смертельні травми.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки на залізничному транспорті. Слідчі встановлюють усі обставини трагедії, зокрема чи було дотримано всі необхідні заходи безпеки з боку машиніста та інших учасників руху.
Раніше повідомлялося, поблизу вулиці Свіштовської у Кременчуці сталася смертельна аварія за участю тепловоза. 85-річний чоловік отримав травми під час наїзду і помер у лікарні.