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05 серпня 2025, 11:47

На Рівненщині виявили арсенал боєприпасів у 37-річного місцевого жителя

05 серпня 2025, 11:47
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Фото: Національна поліція України
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Правоохоронці затримали місцевого жителя за підозрою в незаконному зберіганні боєприпасів

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Під час патрулювання в селі Великий Олексин оперативники помітили чоловіка біля місцевого магазину. Його поведінка викликала підозру - він тримав пакет і часто озиртався.

Під час перевірки з’ясувалося, що у пакунку 37-річного чоловіка знаходилися 141 патрон калібру 5,45 мм, корпус гранати Ф-1 та запал до неї. Боєприпаси вилучили для подальшого дослідження.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Тривають слідчі дії та експертизи

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень. Оскільки підозрюваний кошти не сплатив, наразі він перебуває в слідчому ізоляторі. Слідчі дії тривають, призначено низку експертиз.

Раніше повідомлялося, що в одному з будинків Саксаганського району Кривого Рогу 29 липня близько 21:50 стався вибух. За попередніми даними, чоловік кинув гранату під двері сусіда, що викликало паніку серед мешканців багатоповерхівки.

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Рівненська область Боєприпаси Граната патрони незаконне зберігання зброя
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