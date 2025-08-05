На Рівненщині виявили арсенал боєприпасів у 37-річного місцевого жителя
Правоохоронці затримали місцевого жителя за підозрою в незаконному зберіганні боєприпасів
Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.
Під час патрулювання в селі Великий Олексин оперативники помітили чоловіка біля місцевого магазину. Його поведінка викликала підозру - він тримав пакет і часто озиртався.
Під час перевірки з’ясувалося, що у пакунку 37-річного чоловіка знаходилися 141 патрон калібру 5,45 мм, корпус гранати Ф-1 та запал до неї. Боєприпаси вилучили для подальшого дослідження.
Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень. Оскільки підозрюваний кошти не сплатив, наразі він перебуває в слідчому ізоляторі. Слідчі дії тривають, призначено низку експертиз.
Раніше повідомлялося, що в одному з будинків Саксаганського району Кривого Рогу 29 липня близько 21:50 стався вибух. За попередніми даними, чоловік кинув гранату під двері сусіда, що викликало паніку серед мешканців багатоповерхівки.