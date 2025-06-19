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19 червня 2025, 16:17

Чекав окупантів і мріяв "випити за побєду": жителя Донеччини засудили за державну зраду

19 червня 2025, 16:17
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У Дніпрі засудили жителя Донеччини, який передавав росіянам дані про ЗСУ. Як виявилось, він робив це свідомо, маючи проросійські погляди

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Дніпрі суд визнавав чоловіка винним у державній зраді. Житель Костянтинівки (Донеччина) в серпні-вересні 2024 року надсилав представнику РФ в соцмережах розвідувальну інформацію. Зокрема, це дані про розміщення особового складу та військової техніки ЗСУ, координати мостів та дамб, знищення яких суттєво ускладнило б військову логістику для Сил оборони України.

При цьому чоловік робив це свідомо. У переписці з росіянином він казав, що чекає на окупантів "всією душею". Також він зізнавався, що чекає, коли він вип'є зі співрозмовником "за побєду".

На суді зрадник провини не заперечував. З'ясувалось, що у 2018 році він як переселенець з Луганська переїхав до Костянтинівки. Власної родини або роботи в нього не було.

За його словами, у 2023 році йому запропонували співробітництво шляхом передачі координат ЗСУ, логістичних шляхів та всього, що стосувалося військових. І він погодився, маючи проросійські погляди. Цікаво, що робив зрадник це безкоштовно.

Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримали жителя Запоріжжя, який працював на росіян. Він коригував удари по місту. Для цього зрадник знімав об’єкти на камеру та позначав локації на гугл-картах.

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