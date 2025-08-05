11:30  05 серпня
На Волині 11-річний хлопчик наїхав на 2-річну сестру - дитина загинула на місці
11:01  05 серпня
У Житомирі 17-річна дівчина вбила хлопця через ревнощі
04:15  05 серпня
Відома ведуча виходить заміж за колишнього віцепрем'єр-міністра Розенка
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2025, 13:07

У Рівному чоловік побив колишню та заволодів її годинником за 1800 євро

05 серпня 2025, 13:07
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Рівненщини
Читайте также
на русском языке

Поліція затримала чоловіка, який побив свою колишню дівчину та заволодів її дорогим годинником

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Інцидент стався ввечері 4 серпня - близько 22:00 жінка звернулася на спецлінію 102 із повідомленням про напад з боку знайомого.

Як встановили правоохоронці, 30-річний мешканець Здолбунова прийшов до потерпілої додому, щоб, за його словами, "поговорити”. Після розмови між колишніми виник конфлікт, який переріс у фізичну сутичку на сходовій клітці. Чоловік вкусив жінку за руку, зірвав з неї годинник вартістю близько 1800 євро та втік.

Інцидент стався на сходовій клітці житлового будинку

Під час оперативних заходів співробітники карного розшуку швидко вийшли на слід нападника і затримали його за місцем проживання. Зловмисника, який уже має судимості за злочини, пов’язані з наркотиками та незаконною зброєю, взяли під варту в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці готують матеріали для оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Встановлюється місцезнаходження викраденого аксесуару.

Раніше повідомлялося, що 71-річна мешканка Харківщини звернулася до поліції через погрози з боку сина. За словами жінки, під час конфлікту він проявляв агресію та погрожував їй.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівне напад годинник крадіжка Побиття наркозалежний
Напав з ножем на 25-річну жінку у розпал конфлікту: у Дніпрі чоловіку винесли вирок
05 серпня 2025, 12:13
У Рівному шестеро цивільних заблокували авто ТЦК: вимагали віддати військовозобов'язаного
05 серпня 2025, 09:04
Переплутала педалі — травмувала людей: у Рівному BMW вилетів на тротуар
05 серпня 2025, 07:29
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
На Харківщині підприємці отримають мікрогранти на розвиток бізнесу
05 серпня 2025, 14:36
На Дніпропетровщині затримали працівника Укрзалізниці за організацію диверсій
05 серпня 2025, 14:15
У Лозовій після атаки дронів уже двоє загиблих і десятки поранених
05 серпня 2025, 13:49
ГУР зірвало наступ армії РФ на Сумщині: понад 330 окупантів знищено
05 серпня 2025, 13:49
У Запоріжжі дві дитини випали з вікон: дівчинка загинула, хлопчик – у лікарні
05 серпня 2025, 13:27
В російських ударних дронах виявлені індійські компоненти, - Єрмак
05 серпня 2025, 13:25
Корупція при закупівлях БпЛА і РЕБ: командиру Нацгвардії обрали запобіжний захід
05 серпня 2025, 13:07
За кордон за $1700: на Волині судять переправника ухилянтів
05 серпня 2025, 12:58
На Харківщині жінкам-підприємцям надають гранти для розвитку бізнесу
05 серпня 2025, 12:45
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »