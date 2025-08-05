Фото: поліція Рівненщини

Поліція затримала чоловіка, який побив свою колишню дівчину та заволодів її дорогим годинником

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Інцидент стався ввечері 4 серпня - близько 22:00 жінка звернулася на спецлінію 102 із повідомленням про напад з боку знайомого.

Як встановили правоохоронці, 30-річний мешканець Здолбунова прийшов до потерпілої додому, щоб, за його словами, "поговорити”. Після розмови між колишніми виник конфлікт, який переріс у фізичну сутичку на сходовій клітці. Чоловік вкусив жінку за руку, зірвав з неї годинник вартістю близько 1800 євро та втік.

Інцидент стався на сходовій клітці житлового будинку

Під час оперативних заходів співробітники карного розшуку швидко вийшли на слід нападника і затримали його за місцем проживання. Зловмисника, який уже має судимості за злочини, пов’язані з наркотиками та незаконною зброєю, взяли під варту в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці готують матеріали для оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Встановлюється місцезнаходження викраденого аксесуару.

Раніше повідомлялося, що 71-річна мешканка Харківщини звернулася до поліції через погрози з боку сина. За словами жінки, під час конфлікту він проявляв агресію та погрожував їй.