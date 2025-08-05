У Рівному чоловік побив колишню та заволодів її годинником за 1800 євро
Поліція затримала чоловіка, який побив свою колишню дівчину та заволодів її дорогим годинником
Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.
Інцидент стався ввечері 4 серпня - близько 22:00 жінка звернулася на спецлінію 102 із повідомленням про напад з боку знайомого.
Як встановили правоохоронці, 30-річний мешканець Здолбунова прийшов до потерпілої додому, щоб, за його словами, "поговорити”. Після розмови між колишніми виник конфлікт, який переріс у фізичну сутичку на сходовій клітці. Чоловік вкусив жінку за руку, зірвав з неї годинник вартістю близько 1800 євро та втік.
Під час оперативних заходів співробітники карного розшуку швидко вийшли на слід нападника і затримали його за місцем проживання. Зловмисника, який уже має судимості за злочини, пов’язані з наркотиками та незаконною зброєю, взяли під варту в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці готують матеріали для оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Встановлюється місцезнаходження викраденого аксесуару.
Раніше повідомлялося, що 71-річна мешканка Харківщини звернулася до поліції через погрози з боку сина. За словами жінки, під час конфлікту він проявляв агресію та погрожував їй.