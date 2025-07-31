Фото: Нацполіція

У Харкові пенсіонерка звернулась до поліції. Виявилось, що її син їй погрожував

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харкові розслідують сімейний конфлікт. 71-річна місцева жителька звернулась до поліції через свого сина. Жінка розповіла, що він під час сварки поводився агресивно та погрожував їй. Поліція склала протокол, а також видала терміновий заборонний припис.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині судили чоловіка за домашнє насильство. Він постійно вимагав гроші в матері. Крім того, він ображав її, погрожував. Відомо, що він також побив жінку.