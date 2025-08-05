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05 августа 2025, 13:07

В Ровно мужчина избил бывшую и завладел ее часами за 1800 евро

05 августа 2025, 13:07
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Фото: полиция Ровенской области
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Полиция задержала мужчину, избившего свою бывшую девушку и завладевшую ее дорогими часами

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 4 августа – около 22:00 женщина обратилась на спецлинию 102 с сообщением о нападении со стороны знакомого.

Как установили правоохранители, 30-летний житель Здолбунова пришел к пострадавшей домой, чтобы, по его словам, "поговорить". После разговора между бывшими возник конфликт, который перерос в физическую схватку на лестничной клетке. Мужчина укусил женщину за руку, сорвал с нее часы стоимостью около 1800 евро и скрылся.

Инцидент произошел на лестничной клетке жилого дома

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след нападающего и задержали его по месту жительства. Злоумышленник, уже имеющий судимости за преступления, связанные с наркотиками и незаконным оружием, был арестован в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители готовят материалы для объявления подозрения и избрания меры пресечения. Устанавливается местонахождение похищенного аксессуара.

Ранее сообщалось, что 71-летняя жительница Харьковщины обратилась в полицию из-за угроз со стороны сына. По словам женщины, во время конфликта он проявлял агрессию и угрожал ей.

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