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05 серпня 2025, 12:13

Напав з ножем на 25-річну жінку у розпал конфлікту: у Дніпрі чоловіку винесли вирок

05 серпня 2025, 12:13
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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Після конфлікту в Чечелівському районі Дніпра чоловік завдав жінці ножового поранення

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався у травні 2025 року в Чечелівському районі міста. За інформацією правоохоронців, під час особистого конфлікту зловмисник вдарив знайому ножем, після чого залишив місце події.

Поліцейські оперативно встановили особу нападника. Ним виявився 38-річний мешканець Дніпра. Його місцеперебування вдалося з’ясувати завдяки роботі оперативників відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції №1. Після затримання чоловіка, поліцейські вилучили знаряддя злочину.

Слідчі дії завершилися повідомленням про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. У суді було надано достатньо доказів, які підтверджували провину обвинуваченого.

Рішенням суду чоловіка визнано винним, йому призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Вирок уже набув законної сили.

Нагадаємо, у червні 2022 року в Дніпрі сталося жорстоке подвійне вбивство. Чоловік із Самару вбив сокирою чоловіка, а потім зарізав жінку - який вирок він отримав.

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