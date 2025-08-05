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05 августа 2025, 07:29

Перепутала педали — травмировала людей: в Ровно BMW вылетел на тротуар

05 августа 2025, 07:29
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фото: Национальная полиция
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В Ровно накануне на улице Соборной вблизи городского совета произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля BMW и пешеходов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 47-летняя водитель, житель Ровенского района, во время маневра на парковке нажала педаль газа вместо тормоза, не справилась с управлением и выехала на тротуар.

В результате были травмированы три пешехода. Двоим пострадавшим медики оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась. Еще один пешеход обратился в больницу с предварительно незначительными травмами.

По результатам досмотра, водитель была трезвой.

Полиция устанавливает все происшествия ДТП.

Напомним, полицейские задержали 20-летнего водителя, который вызвал смертельное ДТП на Черниговщине и скрылся с места происшествия. Во время движения от легковушки "ВАЗ" отлетело переднее колесо и попало в едущего навстречу 15-летнего велосипедиста. Парень погиб на месте.

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Ровно авария ПДД BMW педаль газа водитель тротуар пешеходы
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