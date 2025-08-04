13:00  04 серпня
Диво врожаю: у Дніпрі жінка виростила огірок, схожий на кавун
11:53  04 серпня
Сергій Притула знову став батьком та показав перші фото з дитиною
08:24  04 серпня
У Харкові чоловік стріляв у ветерана ЗСУ: нападника затримали
UA | RU
UA | RU
04 серпня 2025, 13:50

Колесо відлетіло та вбило 15-річного велосипедиста: на Чернігівщині затримали 20-річного водія легковика

04 серпня 2025, 13:50
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Поліцейські затримали 20‑річного водія, який спричинив смертельну ДТП у Прилуках та втік з місця події

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Трагедія сталася 29 липня близько 22:00 на вулиці Незалежності. Під час руху від легковика "ВАЗ" відлетіло переднє колесо й влучило у 15‑річного велосипедиста, який їхав назустріч. Хлопець загинув на місці.

Водій покинув місце аварії та переховувався від слідства. Поліцейські швидко виявили пошкоджений автомобіль, а згодом і затримали водія.

Молодику оголосили підозру за двома статтями ККУ: порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до загибелі людини (ч.3 ст.286‑1) та залишення без допомоги особи в небезпечному стані (ч.1 ст.135).

Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Поліція закликає свідків ДТП повідомляти будь-яку відому інформацію слідчому за номером (093) 672‑96‑76 або на лінію 102.

Нагадаємо, вранці 3 серпня на Сумщині водій авто BMW не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та влетів у дерево. Легковик перетворився на купу металобрухту. На місці загинули 29-річний чоловік та його 16-річна пасажирка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігівська область ДТП аварія водій затримання загиблий підліток велосипед
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
Пожежа у львівському готелі: шестеро постраждалих, серед них — двоє дітей
04 серпня 2025, 14:35
У Тернополі чоловік після конфлікту з колишньою дружиною підпалив її будинок
04 серпня 2025, 14:22
На Буковині чоловік два роки утримував нелегальний гральний заклад: вирок суду
04 серпня 2025, 14:20
Масштабна пожежа у приватній пекарні Кривого Рогу: загинули щонайменше троє людей
04 серпня 2025, 14:05
На Тернопільщині водій BMW збив 16-річного хлопця
04 серпня 2025, 13:59
У Криму знищено російські літаки: безпілотники СБУ атакували аеродром "Саки"
04 серпня 2025, 13:57
Дрон влучив у будинок на Нікопольщині – постраждали мати й немовля, оприлюднено фото наслідків
04 серпня 2025, 13:49
Історичне золото: 16-річний українець переміг у "Формулі-4" в Італії
04 серпня 2025, 13:36
У Святошинському районі Києва виявили міну на дитячому майданчику
04 серпня 2025, 13:22
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »