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Поліцейські затримали 20‑річного водія, який спричинив смертельну ДТП у Прилуках та втік з місця події

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Трагедія сталася 29 липня близько 22:00 на вулиці Незалежності. Під час руху від легковика "ВАЗ" відлетіло переднє колесо й влучило у 15‑річного велосипедиста, який їхав назустріч. Хлопець загинув на місці.

Водій покинув місце аварії та переховувався від слідства. Поліцейські швидко виявили пошкоджений автомобіль, а згодом і затримали водія.

Молодику оголосили підозру за двома статтями ККУ: порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до загибелі людини (ч.3 ст.286‑1) та залишення без допомоги особи в небезпечному стані (ч.1 ст.135).

Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Поліція закликає свідків ДТП повідомляти будь-яку відому інформацію слідчому за номером (093) 672‑96‑76 або на лінію 102.

Нагадаємо, вранці 3 серпня на Сумщині водій авто BMW не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та влетів у дерево. Легковик перетворився на купу металобрухту. На місці загинули 29-річний чоловік та його 16-річна пасажирка.