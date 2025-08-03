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У Київській області чоловік збив двох дітей. З'ясувалось, що він не мав права сідати за кермо

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Аварія сталась днями у селищі Рокитне. 40-річний водій Geely їхав по селищу. Згодом він наїхав на двох дітей (дівчата 12 та 13 років). Вони рухались по узбіччю в попутному напрямку. Дітей з травмами госпіталізували медики.

Перевірка показала, що водій був нетверезий. Також з'ясувалось, що за рішенням суду чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами строком на пʼять років.

"Зловмисника затримано у процесуальному порядку, поміщено до ізолятора тимчасового тримання та повідомлено про підозру(ч. 2 ст. 286-1, ч. 1 ст. 382 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Полтаві нетверезий таксист ганяв по місту і влетів у житловий будинок. За словами очевидців, водій таксі протягом грубо порушував правила дорожнього руху та поводився неадекватно.