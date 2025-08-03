Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews.

40-річна жінка за кермом Mitsubishi не впоралась з керуванням. Вона наїхала на 7-річного хлопчика. Від удару дитина отримала травми й була госпіталізована. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про інцидент розповів детальніше священник із Буковини Роман Грищук, який був присутній тоді на прощанні з воїном. За його словами, тоді в селі Глибочок зустрічали на щиті воїна Михайла Ребу. Він у 18 років пішов добровольцем на фронт, служив у 81 бригаді, а у 20 років - "пішов до Небесного легіону".

"Особа жіночої статі на харківських номерах їхала по трасі з великою швидкістю, незважаючи на те, що бачила велике скупчення народу при вʼїзді в село. Результат — збила машиною семирічну дитину! Дитина відлетіла від авто як мʼячик. Близько 10 хвилин була без свідомості. Дякувати Богу, до свідомості прийшла! Лікарі на швидкій забрали дитину в реанімацію.

Сумно, що навіть похорони воїнів не заставляють водіїв пригальмувати і задумуватись на життям", - пише священник.

Нагадаємо, раніше на Київщині сталась смертельна ДТП. Біля житлового комплексу "Щасливий" на Петропавлівській Борщагівці мікроавтобус Рено наїхав на дитину. На жаль, хлопчик не вижив.