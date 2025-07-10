На Київщині на смерть збили дитину
У мережі повідомили про трагедію. На Київщині сталась ДТП, в якій загинула дитина
Про це повідомляють у соцмережах, передає RegioNews.
Інцидент стався 10 липня біля житлового комплексу "Щасливий" на Петропавлівській Борщагівці. Попередньо, мікроавтобус Рено наїхав на дитину. У соцмережах повідомляють, що дитина, на жаль, загинула.
На фото, які публікують в соцмережах, можна побачити, що дитина лежить біля дороги, а поруч велосипед. Можливо, хлопчик їхав на велосипеді, коли сталась трагедія.
Нагадаємо, раніше в Тернополі фургон виїхав на дорогу та збив п'ятирічного хлопчика. Поруч були його мама та дідусь. Дитину госпіталізували.
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