На Київщині у воді виявили тіло невідомого чоловіка
Вранці 26 липня у потічку в місті Обухів виявили тіло потопельника
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.
За наявними даними, потопельника знайшли у водоймі на вулиці Першотравнева.
"Рятувальники за допомогою спеціального обладнання вилучили тіло загиблого з води та передали його працівникам Національної поліції", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 26 липня у заливі річки Дніпро в одному з населених пунктів Запорізького району потонув чоловік.
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