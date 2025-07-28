На Київщині у воді виявили тіло невідомого чоловіка

фото: ДСНС України у Київській області

Вранці 26 липня у потічку в місті Обухів виявили тіло потопельника

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.

За наявними даними, потопельника знайшли у водоймі на вулиці Першотравнева.

"Рятувальники за допомогою спеціального обладнання вилучили тіло загиблого з води та передали його працівникам Національної поліції", — йдеться в повідомленні.