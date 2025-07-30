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30 июля 2025, 07:54

Пропал в лесу: на Ровенщине четвертый день ищут пенсионера

30 июля 2025, 07:54
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фото: Национальная полиция
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В Ровенской области уже четвертый день разыскивают пропавшего пенсионера. 26 июля около 10:00 72-летний житель села Миляч пошел в лес за грибами и до сих пор не вернулся домой

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что поисковые группы в составе полиции, спасателей, пограничников, родных и односельчан с четырехлапыми помощниками прочесывают лесной массив.

Для поисков также используют квадрокоптеры.

Полиция обращается к гражданам, если у кого есть информация о местонахождении пенсионера, пожалуйста, сообщите по номеру 102.

Приметы пропавшего мужчины: рост 165-175 см, худощавого телосложения.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Сарненском районе в Ровенской области полицейские вместе с родными уже несколько дней ищут пенсионера, который пошел за грибами и не вернулся. Об исчезновении в полицию сообщил зять мужчины.

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Ровенская область лес грибы поиск полиция спасатели односельчане
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