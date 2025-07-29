Пішов по гриби і заблукав: на Рівненщині вже три дні розшукують пенсіонера

фото: Національна поліція

У Сарненському районі на Рівненщині поліцейські разом із рідними вже кілька днів шукають пенсіонера, який пішов по гриби і не повернувся

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Ще 26 липня близько 10 години 72-річний житель села Миляч пішов з дому у ліс по гриби та досі не повернувся.

Про зникнення до поліції повідомив зять чоловіка.

На пошуки негайно орієнтували особовий склад відділення поліції №1 міста Дубровиця.

Вже три дні поспіль поліцейські, рідні, односельчани, рятувальники, прикордонники зі службовими собаками та лісники ведуть пошуки пенсіонера.

Правоохоронці також використовують спеціальну техніку, зокрема квадрокоптери, щоб швидше знайти чоловіка.

Прикмети зниклого: зріст 165-175 см, худорлявої статури. Був одягнений у зелену сорочку, чорні спортивні штани та сіру бейсболку. Мобільного телефону при собі не має.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині загубилася 3-річна дівчинка. Дитина заблукала, злякалася та заснула в лісі. Дівчинку знайшли через дві години. Вона не постраждала.