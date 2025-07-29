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29 липня 2025, 13:15

На Миколаївщині 5-річний хлопчик ледь не загинув у вогні через підпал сухостою

29 липня 2025, 13:15
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фото: ДСНС Миколаївщини
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У Миколаївській області п'ятирічний хлопчик ледь не загинув під час масштабної пожежі, що виникла через займання сухостою. Потужний вітер швидко поширив вогонь, і полум'я почало стрімко наближатися до житлового будинку

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У двоповерховому будинку в цей час перебували мама з сином. Спочатку жінка не усвідомила всю небезпеку і сподівалася, що пожежа мине. Але дим швидко заповнив приміщення, а полум'я підійшло впритул. Вибратися самотужки було неможливо.

Рятувальники прибули вчасно, винесли хлопчика та надали йому допомогу. Малюк живий, неушкоджений, лише наляканий.

На жаль, під час гасіння пожежі постраждав ще один чоловік, який кинувся рятувати майно і отримав опіки.

Нагадаємо, у період з 29 по 31 липня на значній частині території України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Громадян закликають бути особливо обережними під час перебування на відкритому повітрі, не розпалювати багаття у лісах і не спалювати суху траву.

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