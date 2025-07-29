На Рівненщині зростає кількість випадків гепатиту В: за півроку — 17 хворих

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У Рівненській області за перше півріччя 2025 року на вірусний гепатит В захворіло 17 осіб, з них 1 дитина. Це на 3 випадки більше, ніж за аналогічний період минулого року

Такі дані озвучив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін, передає RegioNews.

Крім того, в області виявлено 6 випадків вірусного гепатиту С.

"Лікування та діагностика гепатитів В і С в Україні — безоплатні для дорослих і дітей. Держава централізовано закуповує ліки та передає їх у регіони. Для тестування і лікування потрібно звернутися до сімейного лікаря" — наголосив Сергій Подолін.

Також на Рівненщині працює мобільна амбулаторія Центру контролю та профілактики хвороб. Там можна безоплатно та конфіденційно обстежитися на гепатити, ВІЛ, туберкульоз та інші інфекції. Під час останнього виїзду фахівці обстежили майже 50 людей.

За словами завідувачки гепатологічного центру Галини Мартинюк, нині на лікуванні перебуває 106 пацієнтів із гепатитом В, а за півроку допомогу надали понад 200 хворим. Ще близько 400 осіб потребують стаціонарного лікування.

Що відомо про гепатит В

Гепатит В – це вірусна інфекція, що вражає печінку і може викликати як гостру, так і хронічну форми хвороби.

Вірус передається контактом із кров'ю або іншими рідинами організму інфікованої людини (сім’яною, вагінальною).

Гепатит В може приводити до розвитку хронічної хвороби печінки і створювати високий ризик смерті від цирозу печінки і раку печінки.

За оцінками ВООЗ, у світі з хронічним гепатитом В живе понад 254 мільйони людей, з гепатитом С — близько 50 мільйонів.

В Україні, за довоєнними оцінками, до 5% населення інфіковано гепатитом С і ще 1,5% — гепатитом В. Більшість людей не знають про свій статус і не отримують лікування.

Нагадаємо, у травні в Україну надійшло 115 300 доз вакцини для щеплення дітей проти гепатиту B у рамках співпраці МОЗ та Глобального альянсу з вакцин (Gavi). Вакцина призначена для щеплення дітей за Національним календарем щеплень.