На Ровенщине растет количество случаев гепатита В: за полгода — 17 больных

иллюстративное фото: из открытых источников

В Ровенской области за первое полугодие 2025 года вирусным гепатитом В заболело 17 человек, из них 1 ребенок. Это на 3 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года

Такие данные озвучил первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин, передает RegioNews.

Кроме того, в области обнаружено 6 случаев вирусного гепатита С.

"Лечение и диагностика гепатитов В и С в Украине - безвозмездные для взрослых и детей. Государство централизованно закупает лекарства и передает их в регионы. Для тестирования и лечения нужно обратиться к семейному врачу" - подчеркнул Сергей Подолин.

Также в Ровенской области работает мобильная амбулатория Центра контроля и профилактики болезней. Там можно бесплатно и конфиденциально обследоваться на гепатиты, ВИЧ, туберкулез и другие инфекции.

По словам заведующей гепатологическим центром Галины Мартынюк, сейчас на лечении находится 106 пациентов с гепатитом В, а за полгода помощь оказали более 200 больным. Еще около 400 человек нуждаются в стационарном лечении.

Что известно о гепатите В

Гепатит В – это вирусная инфекция, поражающая печень и может вызвать как острую, так и хроническую форму болезни.

Вирус передается контактом с кровью или другими жидкостями организма инфицированного человека (семенной, влагалищной).

Гепатит В может приводить к развитию хронической болезни печени и создавать высокий риск смерти от цирроза и рака печени.

По оценкам ВОЗ, в мире с хроническим гепатитом В живет более 254 миллионов человек, с гепатитом С около 50 миллионов.

В Украине, по довоенным оценкам, до 5% населения инфицировано гепатитом С и еще 1,5% — гепатитом В. Большинство людей не знают о своем статусе и не получают лечения.

Напомним, в мае в Украину поступило 115 300 доз вакцины для прививки детей против гепатита B в рамках сотрудничества Минздрава и Глобального альянса по вакцинам (Gavi). Вакцина предназначена для прививки детей по Национальному календарю прививок.