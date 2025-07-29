На Рівненщині зі ставка дістали тіло молодика
Чергова трагедія на воді сталася 25 липня у ставку поблизу села Забороль Рівненського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Рівненській області.
Виявилося, що під час купання у водоймі зник чоловік 1995 року народження. За допомогою надувного човна рятувальники виявили та транспортували тіло загиблого на берег.
"Обставини трагедії встановлюють правоохоронці", — йдеться в повідомленні.
За даними ДСНС, у поточному році на водних об’єктах Рівненщини загинули 23 людини, серед них — одна дитина.
Нагадаємо, 24 липня в місті Олександрія, що на Кіровоградщині, з річки Інгулець дістали тіло 62-річного чоловіка. Пенсіонер потонув.
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