На Рівненщині зі ставка дістали тіло молодика

фото: ДСНС України у Рівненській області

Чергова трагедія на воді сталася 25 липня у ставку поблизу села Забороль Рівненського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Рівненській області.

Виявилося, що під час купання у водоймі зник чоловік 1995 року народження. За допомогою надувного човна рятувальники виявили та транспортували тіло загиблого на берег.

"Обставини трагедії встановлюють правоохоронці", — йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, у поточному році на водних об’єктах Рівненщини загинули 23 людини, серед них — одна дитина.