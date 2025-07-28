Фото: Державне бюро розслідувань

На Рівненщині суд розглядатиме справу щодо колишньої чиновниці, яку обвинувачують у сприянні військовослужбовцям уникати відрядження до зони бойових дій

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За даними Державного бюро розслідувань, жінка діяла разом із племінником, який служив у тиловому підрозділі. Вони пропонували "послуги" з організації залишення у безпечному регіоні за грошову винагороду.

Вартість такої "допомоги" становила близько 5 тисяч доларів США. За версією слідства, племінник шукав охочих серед військових, збирав кошти й передавав їх родичці. Колишня посадовиця мала певний вплив у громаді, адже раніше тривалий час працювала на керівній посаді. Вона визнає провину, але заперечує передачу грошей командуванню частини, стверджуючи, що лише просила за знайомих.

Схему викрили завдяки військовим, які повідомили про протиправні дії. Після викриття племінник почав співпрацювати зі слідством, надав свідчення й вже постав перед судом. У межах провадження ДБР провело обшуки у військовій частині, вилучило документи, які наразі аналізують.

Жінці інкримінують порушення за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - пропозиція неправомірної вигоди з метою впливу на службову особу, вчинена у змові. Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення.

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