На Рівненщині з'являться мобільні блокпости

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У Рівненському районі обговорили організацію тимчасових та мобільних блокпостів. З міркувань безпеки деталі не розголошуються

Про це повідомили у Рівненській РВА після наради за участі поліції, ТЦК, Нацгвардії та інших силових структур.

Під час наради визначено чіткий механізм встановлення блокпостів, а також відповідальних осіб для забезпечення ефективного функціонування системи безпеки в регіоні.

З міркувань безпеки деталі не розголошуються.

Зазначається, що система блокпостів стане частиною загального посилення контролю на території району.

Нагадаємо, Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 5 листопада. Відповідні законопроєкти парламентарі схвалили на черговому засіданні 15 липня. Ініціатива надійшла від президента України Володимира Зеленського.