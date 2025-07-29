На Рівненщині з'являться мобільні блокпости
У Рівненському районі обговорили організацію тимчасових та мобільних блокпостів. З міркувань безпеки деталі не розголошуються
Про це повідомили у Рівненській РВА після наради за участі поліції, ТЦК, Нацгвардії та інших силових структур.
Під час наради визначено чіткий механізм встановлення блокпостів, а також відповідальних осіб для забезпечення ефективного функціонування системи безпеки в регіоні.
З міркувань безпеки деталі не розголошуються.
Зазначається, що система блокпостів стане частиною загального посилення контролю на території району.
Нагадаємо, Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 5 листопада. Відповідні законопроєкти парламентарі схвалили на черговому засіданні 15 липня. Ініціатива надійшла від президента України Володимира Зеленського.