На Ровенщине из пруда достали тело мужчины
Очередная трагедия на воде произошла 25 июля в пруду вблизи села Забороль Ровенского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Ровенской области.
Оказалось, что во время купания в водоеме исчез мужчина 1995 года рождения. С помощью надувной лодки спасатели обнаружили и транспортировали тело погибшего на берег.
"Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, в текущем году на водных объектах Ровенщины погибли 23 человека, среди них - один ребенок.
Напомним, 24 июля в городе Александрия на Кировоградщине из реки Ингулец достали тело 62-летнего мужчины. Он утонул.
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