фото: ГСЧС Украины в Ровенской области

Очередная трагедия на воде произошла 25 июля в пруду вблизи села Забороль Ровенского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Ровенской области.

Оказалось, что во время купания в водоеме исчез мужчина 1995 года рождения. С помощью надувной лодки спасатели обнаружили и транспортировали тело погибшего на берег.

"Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в текущем году на водных объектах Ровенщины погибли 23 человека, среди них - один ребенок.