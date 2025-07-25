Купався з друзями в озері та зник: на Львівщині загинув 13-річний юнак
У середу, 23 липня, у селі Скварява Золочівського району на місцевому озері зникла дитина. Підліток потонув
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.
Виявилося, що підліток разом із друзями пішов до озера. Під час купання у водоймі юнак зник. Друзі намагалися самотужки знайти його, але не змогли.
"24 липня водолази виявили у водоймі тіло хлопця 2012 року народження", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 12 липня у Запоріжжі потонув 17-річний юнак. Хлопець пірнув і зник у воді.
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