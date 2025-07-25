Купався з друзями в озері та зник: на Львівщині загинув 13-річний юнак

фото: ДСНС України у Львівській області

У середу, 23 липня, у селі Скварява Золочівського району на місцевому озері зникла дитина. Підліток потонув

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.

Виявилося, що підліток разом із друзями пішов до озера. Під час купання у водоймі юнак зник. Друзі намагалися самотужки знайти його, але не змогли.

"24 липня водолази виявили у водоймі тіло хлопця 2012 року народження", — йдеться в повідомленні.