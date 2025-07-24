На Миколаївщині з річки Південний Буг дістали тіло людини

фото: ДСНС України у Миколаївській області

Вранці 23 липня у селі Прибужани Вознесенського району місцеві жителі виявили в акваторії річки Південний Буг тіло потопельника

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.

Загиблим виявився чоловік 1963 року народження. Попередньо, напередодні житель Прибужанівської громади пішов до водойми та не повернувся.

"Рятувальники човном дістались до загиблого та транспортували тіло на берег", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.