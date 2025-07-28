Пірнув і зник у Дніпрі: на Запоріжжі втопився чоловік

фото: ДСНС України у Запорізькій області

Ввечері 26 липня у заливі річки Дніпро в одному з населених пунктів Запорізького району потонув чоловік

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Запорізькій області, передає RegioNews.

Виявилося, що житель району пішов купатися, пірнув та зник у воді.

"Рятувальники виявили тіло чоловіка на дні, вилучили з води та передали правоохоронним органам для проведення судмедекспертизи", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 липня у ставку в селі Ошихліби Чернівецького району виявили потопельника.