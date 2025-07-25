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Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кривому Розі поліція направила до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який повідомив про вигаданий злочин із метою обману правоохоронців.

38-річний мешканець Інгулецького району повідомив поліції про викрадення власного автомобіля. Насправді він намагався уникнути відповідальності за ДТП, яке скоїв у стані алкогольного сп’яніння.

Подія трапилася 13 липня, коли чоловік, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, врізався у бетонний стовп. В цей же день він звернувся до поліції з повідомленням про нібито викрадення та пошкодження машини.

Під час розслідування поліцейські встановили, що заявник навмисно надав неправдиві відомості. Йому оголосили підозру за частинами 1 статті 383 (надання неправдивих свідчень) та 1 статті 384 (завідомо неправдиве повідомлення про злочин) Кримінального кодексу України. 24 липня справу передано до суду для розгляду.

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