На Рівненщині потонув молодий чоловік

ілюстративне фото: ДСНС України

Трагедія сталася 22 липня в селі Лопавше Дубенського району. Вода забрала життя молодика 1998 року народження

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Рівненській області, передає RegioNews.

Місцевий мешканець втопився в річці Стир. На поверхню тіло загиблого підняли водолази.

"Потонув чоловік 1998 року народження", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку року на Рівненщині потонули 22 людини, серед них — одна дитина.