На Рівненщині потонув молодий чоловік
Трагедія сталася 22 липня в селі Лопавше Дубенського району. Вода забрала життя молодика 1998 року народження
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Рівненській області, передає RegioNews.
Місцевий мешканець втопився в річці Стир. На поверхню тіло загиблого підняли водолази.
"Потонув чоловік 1998 року народження", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від початку року на Рівненщині потонули 22 людини, серед них — одна дитина.
Нагадаємо, минулого тижня на Чернігівщині виявили тіло молодої жінки, яка зникла під час купання в Десні.
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