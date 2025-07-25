В Ровенской области утонул молодой мужчина

иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Трагедия произошла 22 июля в селе Лопавше Дубенского района. Вода унесла жизнь молодчика 1998 года рождения

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ровенской области, передает RegioNews.

Местный житель утонул в реке Стырь. На поверхность тело погибшего подняли водолазы.

"Утонул мужчина 1998 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года в Ровенской области утонули 22 человека, среди них - один ребенок.