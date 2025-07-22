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22 липня 2025, 08:30

На Київщині у криниці виявили тіло людини

22 липня 2025, 08:30
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фото: ДСНС України у Київській області
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На вихідних у місті Васильків Обухівського району місцевий житель впав у глибокий колодязь. На жаль, чоловік загинув

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.

Надзвичайники отримали інформацію від Національної поліції, що в криниці перебуває людина. Рятувальники за допомогою спецобладнання дістали тіло містянина 1958 року народження.

"Обставини та причини загибелі чоловіка з’ясовують відповідні служби", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 липня на Рівненщині в колодязі поблизу села Ясининичі виявили тіло безвісти зниклого чоловіка.

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