На Київщині у криниці виявили тіло людини
На вихідних у місті Васильків Обухівського району місцевий житель впав у глибокий колодязь. На жаль, чоловік загинув
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.
Надзвичайники отримали інформацію від Національної поліції, що в криниці перебуває людина. Рятувальники за допомогою спецобладнання дістали тіло містянина 1958 року народження.
"Обставини та причини загибелі чоловіка з’ясовують відповідні служби", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 8 липня на Рівненщині в колодязі поблизу села Ясининичі виявили тіло безвісти зниклого чоловіка.
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