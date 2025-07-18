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18 липня 2025, 11:42

Понад 30 ударів ножем: на Черкащині підлітка підозрюють у жорстокому вбивстві

18 липня 2025, 11:42
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фото: Національна поліція
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Поліцейські затримали неповнолітнього, який підозрюється у вбивстві чоловіка в селі Матусів Черкаської області. За попередніми даними, під час сварки 15-річний хлопець наніс потерпілому понад 30 ударів ножем. Чоловік помер від отриманих травм

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

До поліції 16 липня звернулася жителька села, яка повідомила, що її знайомий, 68-річний чоловік, тривалий час не виходить на зв'язок, а його будинок зачинений зсередини.

За викликом виїхав поліцейський офіцер громади, який виявив тіло загиблого з ознаками насильницької смерті.

У ході розслідування правоохоронці встановили, що до злочину причетний знайомий загиблого — 15-річний підліток. Він прийшов до чоловіка, щоб домовитися про виконання будівельних робіт. Під час спільного застілля між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Хлопець схопив ніж і завдав потерпілому понад 30 ударів.

Після вбивства зловмисник залишився у будинку, переночував там, а наступного ранку викрав особисті речі загиблого і втік.

Поліція зібрала речові докази і затримала підлітка. Йому повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Неповнолітрьому загрожує до 15 років ув’язнення.

Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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