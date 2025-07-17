На Тернопільщині жінка через ревнощі облила бензином та підпалила суперницю

фото: Національна поліція

У полі поблизу села Посухів виявили у важкому стані обгорілу 37-річну місцеву жительку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Жінку негайно доправили до лікарні. Медики діагностували у неї близько 90 відсотків термічних опіків тіла.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що потерпілу облила бензином та підпалила під час конфлікту 53-річна жителька Бережан.

За попередніми даними, між жінками виник конфлікт на ґрунті ревнощів.

За скоєне зловмисниці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік убив дружину, а після цього вчинив самогубство.