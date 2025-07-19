На Черкащині жінка під час сварки вбила чоловіка шампуром

фото: Національна поліція

У Звенигородському районі Черкаської області сталася трагедія. Під час відпочинку на базі 33-річна жінка смертельно поранила свого чоловіка шампуром

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 17 липня.

Подружжя разом із друзями відпочивало та вживало алкоголь. Після словесного конфлікту між чоловіком і жінкою спалахнула сварка з бійкою. У ході неї жінка схопила шампур і вдарила ним 26-річного чоловіка у груди.

Від отриманого поранення чоловік помер на місці.

Жінку затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, на Черкащині підлітка підозрюють у жорстокому вбивстві. За попередніми даними, під час сварки 15-річний хлопець наніс потерпілому понад 30 ударів ножем. Чоловік помер від отриманих травм.