фото: поліція Рівненщини

Побутовий конфлікт між двома чоловіками в Рівненському районі завершився кримінальним провадженням і передачею справи до суду

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Житель одного з сіл Рівненського району невдовзі постане перед судом за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень односельцю похилого віку. За даними слідства, інцидент стався під час побутового конфлікту, внаслідок якого потерпілий отримав серйозні травми.

Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу - умисне тяжке тілесне ушкодження. В межах розслідування суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою. На цей момент чоловік залишається під арештом.

Досудове розслідування вже завершено. Матеріали кримінального провадження передані до суду. Встановлено, що потерпілим був літній місцевий житель, що стало обтяжуючою обставиною у справі.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, у Миколаєві розслідують побиття військовозобов’язаного співробітниками РТЦК.