На Тернопільщині померла жінка, яку облили бензином і підпалили
У п’ятницю, 18 липня у лікарні померла 37-річна жителька Тернопільщини, яку облили бензином і підпалили
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Нагадаємо, 16 липня, близько 23 години до співробітників відділу поліції міста Бережани надійшло повідомлення про те, що у полі поблизу села Посухів виявлено у важкому стані обгорілу 37-річну місцеву жительку. З’ясувалося, що потерпілу облила бензином та підпалила 53-річна жителька Бережан.
Потерпілу у важкому стані було доправлено до медичного закладу, де вона померла.
Зловмисниці, яка скоїла підпал загрожує до 15 років позбавлення волі.
Як повідомлялось, на Тернопільщині жінка через ревнощі облила бензином та підпалила суперницю.
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