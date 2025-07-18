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18 липня 2025, 01:55

В озері на Рівненщині потонула людина

18 липня 2025, 01:55
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фото: ДСНС України
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Минулого вівторка, 15 липня, в озері у селі Городище Рівненського району втопився чоловік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Рівненській області.

Загиблим виявився місцевий житель 1984 року народження.

"На поверхню його тіло підняли водолази Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах", — йдеться в повідомленні.

Наразі всі обставини трагедії з’ясовують компетентні органи.

За даними ДСНС Рівненщини, з початку 2025 року в регіоні потонули 20 людей, серед них — одна дитина.

Нагадаємо, днями в місті Біла Церква Київської області в річці Рось втопився чоловік.

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