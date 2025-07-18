В озері на Рівненщині потонула людина

фото: ДСНС України

Минулого вівторка, 15 липня, в озері у селі Городище Рівненського району втопився чоловік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Рівненській області.

Загиблим виявився місцевий житель 1984 року народження.

"На поверхню його тіло підняли водолази Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах", — йдеться в повідомленні.

Наразі всі обставини трагедії з’ясовують компетентні органи.

За даними ДСНС Рівненщини, з початку 2025 року в регіоні потонули 20 людей, серед них — одна дитина.