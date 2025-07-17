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17 липня 2025, 02:40

У водоймі на Кіровоградщині виявили потопельника

17 липня 2025, 02:40
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фото: ДСНС України у Кіровоградській області
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Ввечері 15 липня у ставку в селі Карлівка Кропивницького району місцеві жителі виявили тіло потопельника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Кіровоградській області.

Потопельником виявився мешканець Соколівської громади 1957 року народження. Надзвичайники дістали його тіло зі ставка.

"Причина смерті та обставини події встановлюються", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 липня в селі Верблюжка Кропивницького району у ставку потонув чоловік.

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