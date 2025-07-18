В озере на Ровенщине утонул человек

фото: ГСЧС Украины

В минувший вторник, 15 июля, в озере в селе Городище Ровенского района утонул мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Ровенской области.

Погибшим оказался местный житель 1984 года рождения.

"На поверхность его тело подняли водолазы Ровенской областной коммунальной аварийно-спасательной службы на водных объектах", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства трагедии выясняют компетентные органы.

По данным ГСЧС Ровенщины, с начала 2025 года в регионе утонули 20 человек, среди них - один ребенок.