В озере на Ровенщине утонул человек
В минувший вторник, 15 июля, в озере в селе Городище Ровенского района утонул мужчина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Ровенской области.
Погибшим оказался местный житель 1984 года рождения.
"На поверхность его тело подняли водолазы Ровенской областной коммунальной аварийно-спасательной службы на водных объектах", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства трагедии выясняют компетентные органы.
По данным ГСЧС Ровенщины, с начала 2025 года в регионе утонули 20 человек, среди них - один ребенок.
Напомним, на днях в городе Белая Церковь Киевской области в реке Рось утонул мужчина.
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