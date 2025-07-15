17:37  15 липня
Народний депутат від "Голосу" прийшов у Раду в сандалях
16:32  15 липня
У ДБР відреагували на інцидент за участі правоохоронців і працівників ТЦК у Чернігові
15:14  15 липня
Синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні
UA | RU
UA | RU
15 липня 2025, 18:02

На ґрунті ревнощів: на Дніпропетровщині жінка задушила 43-річного чоловіка

15 липня 2025, 18:02
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

У одному з сіл Покровської громади сталася трагедія - 44-річна місцева жителька позбавила життя чоловіка

Про це повідомляє Нікопольське районне управління поліції, передає RegioNews.

Інцидент стався 9 липня під час побутового конфлікту. За даними слідства, суперечка виникла на тлі ревнощів, і в розпалі сварки жінка використала мотузку, якою задушила 43-річного чоловіка.

Про подію стало відомо після того, як до поліції надійшло повідомлення про смерть чоловіка за місцем проживання. На місце виїхали слідчо-оперативна група та експерти. Правоохоронці встановили, що між потерпілим та жінкою тривалий час були напружені стосунки, які періодично переростали в конфлікти.

Будинок, де сталося вбивство чоловіка

Після збору доказів та проведення першочергових слідчих дій підозрювану затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі жінці оголошено підозру у скоєнні умисного вбивства. За статтею 115 Кримінального кодексу України їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування, під час якого з’ясовуються всі обставини події, зокрема мотиви вчинення злочину та психоемоційний стан підозрюваної на момент трагедії.

Раніше повідомлялося, розчленував тіло суперника на очах у дівчини: в Харкові затримали 17-річного вбивцю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
смерть убивство поліція слідство Дніпропетровська область ревнощі побутовий конфлікт задушення
У Самарі витратять понад 3 мільйони на новий скейт-парк
15 липня 2025, 17:47
У Самарі маршрутка перекинулась після зіткнення - внаслідок ДТП постраждали 4 особи
15 липня 2025, 15:53
У Дніпрі судитимуть адвоката, який за 12 000 доларів обіцяв допомогти уникнути мобілізації
15 липня 2025, 15:52
Всі новини »
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
Українські депутати платять по 20 тисяч доларів за захист у екстрасенсів
15 липня 2025, 18:39
Понад 600 дітей: на Дніпропетровщині завершили евакуацію дітей із прифронтових сіл
15 липня 2025, 18:28
Всюди знаходять уламки: у Кривому Розі чоловік підірвав гранату в багатоповерхівці
15 липня 2025, 18:18
На Полтавщині на узбіччі дороги знайшли тіло жінки
15 липня 2025, 18:09
Путін може зупинити наступ своєї армії після захоплення чотирьох областей України, - Reuters
15 липня 2025, 18:05
У Самарі витратять понад 3 мільйони на новий скейт-парк
15 липня 2025, 17:47
Народний депутат від "Голосу" прийшов у Раду в сандалях
15 липня 2025, 17:37
Укрзалізниця підвищує тарифи вибірково - бізнес б’є на сполох
15 липня 2025, 17:15
8000 доларів за "переїзд" до Молдови: прикордонники викрили незаконну схему на Буковині
15 липня 2025, 17:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »