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У одному з сіл Покровської громади сталася трагедія - 44-річна місцева жителька позбавила життя чоловіка

Про це повідомляє Нікопольське районне управління поліції, передає RegioNews.

Інцидент стався 9 липня під час побутового конфлікту. За даними слідства, суперечка виникла на тлі ревнощів, і в розпалі сварки жінка використала мотузку, якою задушила 43-річного чоловіка.

Про подію стало відомо після того, як до поліції надійшло повідомлення про смерть чоловіка за місцем проживання. На місце виїхали слідчо-оперативна група та експерти. Правоохоронці встановили, що між потерпілим та жінкою тривалий час були напружені стосунки, які періодично переростали в конфлікти.

Будинок, де сталося вбивство чоловіка

Після збору доказів та проведення першочергових слідчих дій підозрювану затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі жінці оголошено підозру у скоєнні умисного вбивства. За статтею 115 Кримінального кодексу України їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування, під час якого з’ясовуються всі обставини події, зокрема мотиви вчинення злочину та психоемоційний стан підозрюваної на момент трагедії.

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