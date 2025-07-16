На Ровенщине мотоцикл врезался в припаркованный автомобиль: двое 19-летних юношей — в реанимации

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Серьезная авария произошла 13 июля в селе Озеро Варасского района. Пострадавших госпитализировали в реанимацию

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 15:35 мотоцикл Geon превысил скорость и влетел в стоявшую на обочине легковушку ВАЗ. В результате удара водитель и пассажир упали, а мотоцикл врезался в автомобиль Honda, который в этот момент двигался по дороге.

"В результате ДТП водителя мотоцикла и его 19-летнего односельчанина с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию", – говорится в сообщении.

За рулем байка находился 19-летний житель села Хиночи. Известно, что оба молодых человека были без мотошлемов.

В настоящее время продолжается следствие.