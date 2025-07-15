Фото: поліція Дніпропетровської області

Дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса сталася 15 липня близько 10:45 на одній з автодоріг у Самарівському районі

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса "Mercedes-Benz 311 CDI" не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем "Volkswagen Tiguan", який рухався попереду в тому ж напрямку. У результаті удару маршрутка виїхала за межі проїжджої частини, врізалася в металеву огорожу та перекинулася.

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали четверо осіб, серед яких водій автобуса та троє пасажирів. Потерпілих госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Стан здоров’я постраждалих наразі уточнюється.

На місці події працювали співробітники поліції, які задокументували обставини пригоди, а також вилучили речові докази. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил дорожнього руху, що призвело до заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Правоохоронці встановлюють усі деталі аварії. Триває досудове розслідування.

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