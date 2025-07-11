На Рівненщині водій фури ледь не спричинив ДТП: вміст алкоголю перевищував норму майже у 14 разів

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Увечері 10 липня на автодорозі поблизу міста Дубно патрульні зупинили вантажівку, яка небезпечно маневрувала та періодично виїжджала на зустрічну смугу

Про це повідомила патрульна поліція області, передає RegioNews.

Як з'ясувалося, 35-річний водій перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння

Чоловік погодився пройти тест за допомогою алкотестера. Результат показав 2,77 проміле, що у майже 14 разів перевищує допустиму норму.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали адміністративні матеріали.

У поліції наголошують, алкоголь за кермом — це не лише порушення, а й реальна загроза життю. Якщо бачите нетверезого водія на дорозі — негайно повідомте поліцію.

Нагадаємо, на Полтавщині п'яний тракторист хотів відкупитися від поліції. Під час перевірки алкотестером драгер показав 1,6 проміле алкоголю в крові водія.