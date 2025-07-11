На Ровенщине водитель фуры едва не устроил ДТП: содержание алкоголя превышало норму почти в 14 раз
Вечером 10 июля на автодороге вблизи города Дубно патрульные остановили грузовик, который опасно маневрировал и периодически выезжал на встречную полосу.
Об этом сообщила патрульная полиция области, передает RegioNews.
Как выяснилось, 35-летний водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения
Мужчина согласился пройти тест с помощью алкотестера. Результат показал 2,77 промилле, что в почти 14 раз превышает допустимую норму.
Патрульные отстранили водителя от управления и составили административные материалы.
В полиции отмечают, что алкоголь за рулем — это не только нарушение, но и реальная угроза жизни. Если видите нетрезвого водителя на дороге, немедленно сообщите полицию.
Напомним, в Полтавской области пьяный тракторист хотел откупиться от полиции. Во время проверки алкотестером драгер показал 1,6 промилле алкоголя в крови водителя.